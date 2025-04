Maicon: “L’Inter scordi la gara d’andata: passerà sicuramente il turno se…”

L’Inter deve dimenticare la gara d’andata e fare la sua partita, sappiamo la forza del Bayern anche in trasferta. Se stanno concentrati, sicuramente i nerazzurri passeranno il turno.

Status Inter? Ha costruito una bellissima squadra, si difende bene e poi in attacco fanno la differenza. Devono essere attenti e concentrati, il Bayern può colpire in qualsiasi momento. Kompany? Già al City si vedeva che poteva allenare. Si vede ciò che può dare in campo.

I tifosi dell'Inter danno sempre il sostegno alla squadra, è bellissimo, anche sentirli cantare il coro per me. Senza di loro, sicuramente la squadra non va. Sono il dodicesimo giocatore in campo.

Io nella hall of fame dei difensori nerazzurri? Primo ringrazio i tifosi, loro mi hanno messo in questa lista di cinque. Sono molto contento. Oggi vediamo che ci sono grandissimi giocatori che stanno facendo benissimo. Barella di quelli di oggi può entrare nella hall of fame.

Sneijder nel 2010 poteva vincere il Pallone d'Oro, sicuramente. C'erano tanti giocatori di qualità, ma deve essere contento così per quanto fatto nel calcio, ha giocato in grandissime squadre".