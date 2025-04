"Thuram è un giocatore fondamentale per la squadra, giusto che giochi. Non so se avrà le forze, ma dovrà trovarle, perché è una semifinale di Champions League ed è una partita troppo importante. Bisseck? Nelle ultime partite ha fatto bene quando è entrato, Inzaghi gli dà fiducia in una partita così importante. Ma in una gara così tutti devono essere estremamente concentrati".