Maicon: “Supercoppa 2006 per sempre dentro di me. Quest’Inter mi piace, Lautaro…”

Sei stagioni con la maglia dell'Inter, 248 presenze e 20 reti, 11 trofei conquistati e l'ingresso nella Hall of Fame nerazzurra: parliamo del brasiliano Maicon, uno dei simboli della storia recente interista. Il suo esordio avvenne proprio in una gara di Supercoppa Italiana: era il 26 agosto 2006, l'Inter battè la Roma 4-3 dopo essere stata sotto per 0-3 dopo poco più di mezz'ora. Il "Colosso", all'interno del Matchday Programme di oggi, ricorda quella gara: "Quella partita rimarrà per sempre dentro di me, sia perché ho indossato per la prima volta i colori nerazzurri sia perché abbiamo fatto una rimonta incredibile, eravamo sotto di tre gol dopo mezz'ora e l'abbiamo ribaltata e conquistata".