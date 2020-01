Maifredi: “Conte, cercare la scusa non è la cosa giusta. Eriksen? Lo scambio Dybala-Icardi…”

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Gigi Maifredi ha analizzato il pari dell’Inter al Via del Mare di Lecce di ieri: “Le parole di Conte? Cercare la scusa non è sempre la cosa giusta. È stata una di quella partite che non riesci a vincere per mille motivi“.

Poi sul mercato: “Serve qualcuno che inventi qualcosa. Potevano farlo un po’ Sensi e Barella ma devono ritrovare la forma. Con Eriksen l’inter risolve un problema che poteva non esserci in caso di arrivo di Dybala in estate. L’argentino in questa squadra sarebbe perfetto. Lo scambio con Icardi poteva essere la soluzione giusta“.