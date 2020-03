Malagò: “Non c’è una decisione che vada a bene al 100% a tutti. Mercoledì si saprà tutto”

Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha commentato la situazione della Serie A dopo le gare rinviate per l’emergenza coronavirus. E ha detto: «Ora il mondo del calcio deve prendere delle decisioni. Mi sembra chiaro che non ci sono decisioni migliori o peggiori perché una perfetta, che vada bene al 100% a tutti non c’è. Bisogna compattare le società o quantomeno farlo il più possibile».

-Se regolarità del campionato è garantita?

Sono subentrati fattori che hanno cambiato alcune date e se ci fosse la possibilità di recuperare e di riportare tutto alla normalità mi sembra sia qualcosa di cui si debba tener conto. Mercoledì avrete tutte le risposte.

(fonte: repubblica.it)