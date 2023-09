Malagò: “Scudetto? 90% degli italiani dice l’Inter. Vediamo cosa succede”

Malagò ha poi commentato il suo rapporto con gli atleti: "Penso mi venga riconosciuto di aver messo l'atleta al centro di tutto. Senza l'atleta non esisterebbe il dirigente sportivo, ma al tempo l'atleta senza dirigente non potrebbe fare questo mestiere". Soffermandosi poi sugli stati di lavoro di Milano-Cortina 2026 ha aggiunto che "tra Covid, guerra e altri fattori va recuperato il tempo perduto", sottolineando anche come "ogni giorno se ne recuperi buona parte con la prua della barca che oggi è nella giusta direzione".