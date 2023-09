L’Inter si gode il fattore Dimarco. Da gregario a punto fisso, continua l’ascesa inarrestabile

A decidere la sfida di Empoli e a regalare la quinta vittoria in campionato ci ha pensato Federico Dimarco . L'esterno dell'Inter ha siglato un gol bellissimo, con un sinistrao che non ha lasciato scampo a Berisha. Prosegue il cammino di Dimarco nell'Inter, entrato da comprimario, ora è diventato un elemento fondamentale della formazione di Inzaghi.

"Il figlio della Nord lo ha fatto ancora, con un colpo dei suoi ha fatto esplodere il settore ospiti e unito in un unico abbraccio tutto il mondo nerazzurro. Federico Dimarco continua la sua inarrestabile ascesa: la volée da fuori area, da fermo, con piede destro puntato a terra e sinistro che si apre come un compasso per dare uno schiaffo alla palla e indirizzarla all’incrocio, è un gesto di rara bellezza, un inno alla perfezione stilistica. C’è dentro tutto: tecnica, potenza, coraggio, personalità. È la sintesi di quello che oggi è diventato Dimarco, e non solo per l’Inter", scrive La Gazzetta dello sport.