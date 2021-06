Malore Eriksen, Uefa risponde a Schmeichel: “Gara ripresa su richiesta delle squadre”

Il comunicato della Uefa con le risposta dopo le accuse di Schmeichel, che oggi aveva parlato di pressioni nei confronti della Danimarca

È quanto afferma la Uefa in una dichiarazione alla luce delle polemiche sulla ripresa della partita di sabato dell'Europeo fra Danimarca e Finlandia dopo il malore di Christian Eriksen. "La necessità delle 48 ore di riposo per i giocatori fra un match e un altro ha eliminato ogni opzione", aggiunge la Uefa. Il prossimo impegno della Finlandia è previsto per domani alle 15, la Danimarca giocherà giovedì alle 18.