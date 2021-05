Manaj: “Sono interista, ho esultato per lo scudetto. In passato ho sbagliato”

Rey Manaj sta vivendo una seconda vita calcistica. Meteora all’Inter, è rinato nel Barça B

Gianni Pampinella

Rey Manaj sta vivendo una seconda vita calcistica. Meteora all’Inter, è rinato nel Barça B dove ha segnato 14 gol in Segunda B, la terza serie spagnola. Il giocatore non vuole più ripetere gli errori del passato. "Quando ero all’Inter, i miei genitori mi dicevano di essere umile ma io non capivo perché fosse importante. Mi dicevano 'non farlo' ma io sbagliavo".

Qualche esempio tratto dai… peggiori esempi mai dati?

"Le cose peggiori non posso dirle, ma alla Cremonese ad esempio ho sbagliato tanto. Mandavo a quel paese i massaggiatori se non mi massaggiavano per primo, litigavo con i compagni ma nessuno poteva dirmi nulla perché mi cercavano tutti i grandi club, anche il Manchester United. Gigi Simoni mi voleva bene, una persona speciale".

Con gli ex compagni dell’Inter invece che rapporto c’è?

"Ho sentito Perisic abbastanza spesso, anche quando io mi allenavo in prima squadra al Barcellona e lui andava in nazionale con Rakitic. Ivan merita, è un grande giocatore. E poi io sono interista da sempre, ho esultato per lo scudetto".

