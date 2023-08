Mancini sarà ct dell’Arabia Saudita: contratto da 90 milioni. Nello staff anche Oriali?

"Sulla storia Mancini-Arabia Saudita esistono versioni molto diverse. Per i media di Riad, l’ex c.t. azzurro sarebbe in trattativa da giugno e avrebbe già firmato da tempo. I collaboratori non ancora. L’interessato nega questa ricostruzione. Nei prossimi giorni Mancini dovrebbe avere una riunione organizzativa con il suo staff per fare il punto della situazione, seguirà l’incontro con i dirigenti sauditi forse in Italia. Lo staff dovrebbe comprendere Salsano, Lombardo, Nuciari, Battara, Gagliardi, Scanavino e forse Oriali che non proseguirà il rapporto con la Figc. Visto che a Spalletti basta Buffon, seguirà Mancini al quale s’è legato in questi anni. In teoria Mancini dovrebbe trovare un accordo per una risoluzione consensuale del contratto con la Figc, ma è chiaro che andrebbe lo stesso ad allenare in Arabia, come altrove, a prescindere da eventuali strascichi in tribunale".