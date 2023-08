Mancini: “Mi hanno trattato come il Mostro di Firenze. Tempo di fare la storia in Arabia”

"Mi hanno trattato come il mostro di Firenze, sì, Pacciani...". Sono le poche parole che Roberto Mancini ha voluto rilasciare in una chiacchierata telefonica al direttore editoriale dell'Agenzia Italpress, Italo Cucci, in volo verso l'Arabia Saudita dove in serata è stato annunciato come nuovo ct dei Green Falcons a due settimane dalle dimissioni presentate alla Figc.