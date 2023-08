Repubblica – Mancini-FIGC, non è finita: possibile richiesta di risarcimento

"Quando la moglie-avvocato, Silvia Fortini, pochigiorni dopo l’annuncio delle dimissioni, ha inviato in federazione una mail per chiedere, in sostanza, la rinuncia a qualunque azione risarcitoria, non l’ha ottenuta. A quanto pare la Federcalcio non ha ancora scelto quale strada prendere. L’intenzione di Gravina è quella di investire il Consiglio federale di quanto accaduto, in modo che siano tutte le componenti a decidere i prossimi passi. Fosse anche un indennizzo simbolico, è difficile che Mancini possa cavarsela senza versare nemmeno un euro alla Figc".