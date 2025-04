Se la squadra deve salvarsi, l'obiettivo di Mancini, come spiega lui stesso, è invece quello di "tornare presto in panchina come allenatore". La visita di oggi alla squadra risulta quindi semplicemente quella di un amico che ha risposto alla richiesta di aiuto del patron che cercava una svolta dopo l'ennesima sconfitta in trasferta contro lo Spezia. 'Bobby gol' è arrivato a Bogliasco a metà mattina accolto dal coordinatore dell'Area Tecnica Giovanni Invernizzi, da suo figlio Andrea Mancini, tornato come ds, e dal Board Advisor Alessandro Messina.