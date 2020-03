Nel corso della lunga intervista concessa ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Roberto Mancini ha parlato anche di quella che potrebbe essere la lotta scudetto se il campionato dovesse riprendere: “Credo che i giocatori avranno tanta voglia di tornare in campo e ci sarò modo di vedere entusiasmo e divertimento. La Juve è ancora la favorita, ma la Lazio è in corsa e anche l’Inter. Perché sarà come un nuovo pianeta e non si possono fare previsioni si quanto accadrà”.