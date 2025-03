Mandorlini: “Inter, Bastoni universale. E’ talmente bravo che…”

Il pensiero dell'ex nerazzurro a proposito del difensore che si è sacrificato in Olanda anche in un ruolo non suo

Daniele Vitiello Redattore/inviato 7 marzo 2025 (modifica il 7 marzo 2025 | 21:46)

Andrea Mandorlini, ex nerazzurro, ha commentato ai microfoni di TuttoSport la grande prestazione sfoderata da Bastoni a Rotterdam in un ruolo non suo. Questo il pensiero di Mandorlini: «Alessandro è uno dei più forti difensori a livello mondiale. Può giocare largo, più stretto, sa attaccare il gioco, ha davvero un bel piede: per me non è stata una sorpresa la sua bella prestazione col Feyenoord in quella posizione. Lo reputo il giocatore universale dell’Inter. Al di là dei numeri e dei sistemi, ci vogliono giocatori come lui, è importante saper ricoprire più ruoli. Bastoni è un atleta di qualità, attacca da braccetto, da esterno, sfrutta la sua tecnica facendo girare la palla dietro alla linea difensiva avversaria… meno male che è all’Inter».

D’altronde mettere il talento al servizio degli altri è uno dei concetti più cari a ogni allenatore: «Quando in questi giorni si diceva che l’Inter avesse problemi sulla sinistra – prosegue Mandorlini -, io sostenevo non fosse così, proprio per Bastoni i nerazzurri erano coperti. Alessandro è un giocatore di un’intelligenza tattica importante, non sono rimasto sorpreso che abbia fatto così bene, anzi, mi aspettavo da lui ciò che poi ha dato alla squadra. Se potrebbe risultare importante anche da centrocampista? Non lo so. Viste le sue attitudini sicuramente è un giocatore talmente bravo che può ricoprire più ruoli».