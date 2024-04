Ai microfoni di TMW Radio, Andrea Mandorlini, ex Inter, ha gioito per lo scudetto conquistato dai nerazzurri ieri sera nel derby

Ci sono similitudini con la sua Inter?

"Si, qualcosa c'è. Anche noi vincemmo il campionato 4 domeniche prima col Napoli in casa. Volevamo vincere a tutti i costi, come ieri sera. E poi nel derby non è mai successo".