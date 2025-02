Intervenuto sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli, Diego Maradona Jr. ha parlato della gara tra Napoli-Inter in programma sabato. "L’importante sabato sarà non perdere, ma bisogna avere la forza di provarla a vincere. In un momento del genere dobbiamo anche dare una bella spallata alla stagione, anche se è l’Inter che deve vincere perchè ha un budget incredibile. Io però voglio provare a giocarla, voglio vincere in casa mia".