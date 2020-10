Marani: “Conte sta cercando un gioco diverso. Ma non può chiedere 4 anni perché…”

L’argomento principale di giornata? L’Inter e la sua risposta. Si prendono tutta la scena di oggi. È quello che ha sottolineato Matteo Marani a Skysport: «La squadra nerazzurra ha raccolto meno di quanto meritasse in questo avvio. Ha il più alto coefficente di possesso palla con la Lazio, con la Fiorentina, è quella che ha più palloni giocati nell’area avversaria, quella che ci sta dentro più tempo. Detto questo, qualcosa non torna, la squadra ad esempio ha perso l’equilibrio. Al di là delle assenze, ci sono delle difficoltà. Penso che dopo l’incontro di Villa Bellini Conte abbia cambiato idea. Ha cominciato a ragionare su un calcio propositivo, diverso. Tanto che ora vuole costruire una squadra più europea. Non so se la finale col Siviglia gli abbia fatto cambiare idea, i pensieri nella sua testa. È differente il modo di giocare dell’Inter, c’è anche il trequartista. Prima era una squadra più chiusa e andava in profondità. Ora fa un altro tipo di gioco e mi sembra oggettivo. Non sono d’accordo con lui su una cosa: non ci vogliono 4 anni per vincere, non è stato preso per quello. Se puoi aspettare quattro anni aspetti Spalletti che viene ancora pagato. Si è detto che Conte avrebbe pirtato subito alla vittoria, anno difficile l’anno scorso ma quest’anno devi giocartela per vincere».

(fonte: SS24)