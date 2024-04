"Nelle ultime cinque stagioni la C è l'unica categoria che non produce nuovo debito, il che significa che i suoi club si sono dati una disciplina molto severa, e se ne vedono gli effetti. Rispetto a 5 anni fa l'indebitamento è perfino calato. Il calcio italiano perde un miliardo e 300 milioni l'anno e le 60 squadre della serie C incidono per appena 90 milioni, il 6%". "Siamo a favore del rigore e del controllo dei numeri - ha aggiunto Marani - C'è bisogno di maggior controllo, disciplina e di massima trasparenza. Penso che il percorso tracciato dal piano sia obbligatoriamente da seguire".