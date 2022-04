Marani: “Inter superiore al Milan, ora sta bene e si vede. Dumfries non è Hakimi ma…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Matteo Marani ha parlato così dell'Inter dopo la vittoria sulla Roma

"L'Inter sta bene, ha dimostrato freschezza ed è stata dirompente la forza sulle fasce, Dumfries e Perisic hanno fatto pesare la loro freschezza e forza. Dumfries inferiore tecnicamente a Hakimi ma sta facendo la differenza. Perisic e Brozovic i top della stagione dell'Inter, Lautaro è 4° gol nelle ultime tre. Per me l'Inter è superiore al Milan come rosa complessiva, questo esalta quello che ha fatto il Milan che è ancora in corsa ed è stato fatto un grande lavoro. Il Milan ha un problema oggettivo in attacco, il conto non risolto. Giroud non è Ibra e Ibra non c'è quasi mai stato ed è mancato Rebic. Sozza? Una lezione alla maleducazione di chi ha messo in dubbio il suo operato, Sozza ha un grande talento. Se noi continuiamo a sospettare degli arbitri, soprattutto dei giovani, distruggiamo le loro carriere".