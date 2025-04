Inter cinica ed efficace

"Il primo tempo è stato come diviso in tre fasi. L’inizio è stato piuttosto tranquillo, con un Inter che addormentava il ritmo attraverso il possesso palla. Ma dopo i primi dieci minuti, il Bayern si è svegliato grazie alle accelerazioni di Olise, che ha acceso la manovra tedesca e cambiato volto alla partita. Sommer ha dovuto compiere quattro interventi decisivi per tenere a galla i suoi, con il talento francese in grande serata. La chance più clamorosa però è stata quella che ha svegliato l’Inter: una transizione fulminea dei bavaresi e un tiro di Kane che, incredibilmente, si stampa sul palo. E' bastato quello per far scattare la scintilla nei nerazzurri. E lì è iniziata la terza fase del primo tempo: l’Inter ha preso in mano il pallone e ha dimostrato di essere superiore al Bayern. I tedeschi non riuscivano nemmeno ad avvicinarsi al pallone. Il primo segnale è arrivato da Carlos Augusto, con un tiro sull’esterno della rete. Ma l'Inter, dopo quell'occasione, non ha più perdonato. Al 37’, Lautaro Martínez ha firmato lo 0-1 con un’azione da manuale. Manovra pulita, costruita con pazienza dalla propria metà campo, poi l’accelerazione: Bastoni per Carlos Augusto, cross del brasiliano e tocco di tacco geniale di Thuram, che libera il pallone in area. Lautaro, con l’esterno, ha concluso magistralmente. Settimo gol per il “Toro” in questa Champions League.