Marchegiani: “Bel piano gara di Inzaghi col Barcellona! Chi critica l’Inter lo fa perché…”

Non si può comunque basare una stagione su una competizione e infatti l'Inter non l'ha fatto. Dal punto di vista della critica, non è una stagione trionfale se l'Inter esce in semifinale. Dal punto di vista della società, in caso di uscita in semifinale e secondo posto in campionato, hanno poco da rimproverarsi. In Italia siamo abituati a giudicare le vittorie".