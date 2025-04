Le rotazioni non preoccupano Inzaghi. Io penso che l’Inter col Milan mercoledì farà non dico la partita della vita, ma quasi. Forse ha anche due obiettivi più importanti, ma non mi aspetto una squadra meno attenta o concentrata. La sconfitta dell’Inter è stata casuale comunque, la gara era stata equilibrata.

Ciò che deve preoccupare Inzaghi, al di là della rimessa, sono queste incertezze… Vado dietro a Bergomi io, per essere realmente efficace deve essere quasi perfetta. Ora nei dettagli non lo è. Dimarco con Orsolini non può fare nulla sul gol per me.