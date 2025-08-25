Marchegiani: “Inter? Vedremo con le partite. Chivu? C’è un’incognita”

L'ex portiere Luca Marchegiani, su Skysport, ha parlato dell'Inter che non ha ancora giocato la sua prima partita della stagione. Si giocherà stasera a San Siro la partita col Torino. «Sono più in grado di dare un giudizio sulle analisi delle partite piuttosto che sulla gestione perciò voglio vedere», ha detto.

«C'è un'incognita, quando c'è una squadra così importante, con grandi aspettative e lui è un allenatore molto giovane e di esperienza ne ha poca tutti devono essere pronti a concedergli errori che fanno parte della crescita e dell'esperienza di un allenatore. Allenatori importantissimi mi hanno detto che attraverso gli errori hanno costruito la sicurezza della gestione delle situazioni», ha aggiunto spiegando il suo punto di vista a proposito del nuovo tecnico nerazzurro.