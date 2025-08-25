L'ex portiere Luca Marchegiani, su Skysport, ha parlato dell'Inter che non ha ancora giocato la sua prima partita della stagione. Si giocherà stasera a San Siro la partita col Torino. «Sono più in grado di dare un giudizio sulle analisi delle partite piuttosto che sulla gestione perciò voglio vedere», ha detto.
Marchegiani: “Inter? Vedremo con le partite. Chivu? C’è un’incognita”
L'ex portiere ha parlato a 'Il club' dell'allenatore nerazzurro che si metterà alla prova in campionato a partire dalla gara col Torino
«C'è un'incognita, quando c'è una squadra così importante, con grandi aspettative e lui è un allenatore molto giovane e di esperienza ne ha poca tutti devono essere pronti a concedergli errori che fanno parte della crescita e dell'esperienza di un allenatore. Allenatori importantissimi mi hanno detto che attraverso gli errori hanno costruito la sicurezza della gestione delle situazioni», ha aggiunto spiegando il suo punto di vista a proposito del nuovo tecnico nerazzurro.
(fonte: Skysport)
