Luca Marchegiani, su Skysport, ha parlato dell'ultima vittoria dell'Inter e del gol segnato da Bisseck su assist di Bastoni nella gara contro il temibile Bologna di Thiago Motta. «Chiaro che c'è uno scaglionamento in campo, non è che attaccano tutti. Zeman allenava la Lazio e sicuramente era quello con più soluzioni offensivi. Le sue squadre allenavano quasi tutti, in otto, e lui diceva devo trovare il modo di attaccare con nove. Inzaghi lo fa. Un po' l'Atalanta lo fa. Van Gaal ti attaccava così. Da un punto di vista di evoluzione tattica, quella di Inzaghi sia una squadra da ricordare. Non me la ricordo una squadra che attacca con nove giocatori di movimento su dieci», ha detto l'ex portiere.