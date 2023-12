Marchegiani: “Inter, vittoria con un filo di gas. Juve tiene passo, altre con problemi”

Secondo l'ex portiere il campionato è in questo momento una corsa a due. E c'è una differenza tra la squadra di Allegri e quella di Inzaghi

Luca Marchegiani, ex portiere, oggi opinionista di Skysport, ha parlato del momento dell'Intersu Skysport24 sottolineando che quella per lo scudetto è una lotta a due tra i nerazzurri e la Juventus. «Tranne le prime due in classifica, le altre dietro hanno enormi problemi e ogni domenica cerchiamo di spiegarli», ha sottolineato.