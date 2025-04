Marchegiani: “Lautaro? Fateci caso a cosa succede prima delle partite…”

Luca Marchegiani, ospite di Sky Calcio Club, si è soffermato in particolar modo su Lautaro Martinez dopo l'exploit del capitano dell'Inter in questo frangente e i gol contro Bayern Monaco e Cagliari. Qui le sue considerazioni: "

Lautaro? Ha caratteristiche che sono naturali, da come calcia in porta a come si smarca, altre invece le ha maturate in questi anni e mi riferisco alla personalità. Mi piace l'atteggiamento che ha: non polemizza mai, è sempre positivo. Fateci caso con quale rispetto lo salutano tutti gli avversari e gli arbitri prima delle partite. Tutti lo rispettano, ha carisma e lo mette al servizio della squadra".