Né Yann Sommer né Mike Maignan. Luca Marchegiani , ex portiere della Lazio, non ha dubbi su chi sia il miglior estremo difensore in Serie A oggi.

“Svilar per me è il miglior portiere del campionato oggi. È un portiere incredibile” , ha detto dagli studi di Sky Sport.

Il portiere della Roma è in scadenza nel 2027 e le parti stanno trattando il rinnovo di contratto. “Stiamo parlando con lui e con l'agente, ma come detto non abbiamo fretta vista la scadenza nel 2027. Lui è il futuro della Roma e lavoreremo per trovare un accordo. Questo rinnovo è importante per il club e per lui, che se lo merita”, ha detto ieri Ghisolfi a DAZN proprio sull’estremo difensore giallorosso.