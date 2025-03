Luca Marchegiani, ex portiere, ha sentenziato così sui rossoneri a Sky Calcio Club: "Solo in due stanno facendo una stagione al loro livello"

Altra debacle stagionale per il Milan, che perde a Napoli probabilmente l'ultimo treno per sperare in una difficile qualificazione alla prossima Champions League. Ora la squadra di Sergio Conceicao si trova al nono posto in classifica.