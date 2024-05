"Dopo l'accordo per il finanziamento concesso a Suning nel 2021, Oaktree aveva deciso di inserire nel Consiglio di amministrazione dell'Inter come amministratori indipendenti, Carlo Marchetti e Amedeo Carassai. Per consentire il cambio nel Cda, i due professionisti a breve si dimetteranno ed entro 20 giorni verrà convocata l'Assemblea dei soci che sarà chiamata ad eleggere il nuovo Consiglio di amministrazione nerazzurro. Oltre agli stessi Carassai e Marchetti nel Cda, presumibilmente, ci saranno ancora Antonello e Marotta, ma verranno inseriti altri uomini Oaktree in luogo degli uomini di Suning attualmente ancora nel board (oltre al presidente Steven Zhang, si tratta di Xu Yichen, Zhu Qing, Zhou Bin, Ying Ruohan e Daniel Kar Keung Tseung)".