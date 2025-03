Nel suo editoriale per TMW, Luca Marchetti è tornato sulla vittoria dell'Inter in casa del Feyenoord. Il successo del De Kuip permetterà ai nerazzurri di gestire le energie con più prudenza al ritorno, che cade tra due partite importanti di campionato. Scrive il giornalista di Sky Sport:

"Calendario fitto? Inutile lamentarsi, visto che in questo periodo della stagione è meglio giocare determinate partite che guardarle alla tv. C’è un altro piccolo dettaglio che può far piacere ai nerazzurri (e che non c’entra nulla con il risultato di stasera): i chilometri che dovrà fare l’Inter sono relativi. Nel prossimo mese (al netto della pausa Nazionale) ci saranno 6 partite: ma le tre trasferte sono a Bergamo (poco prima della sosta), a Milano (per il derby di coppa Italia) e a Parma (prima dell’eventuale quarto di finale, ancora, ovviamente da conquistare). I rientri insomma saranno meno disagevoli di quello che sarebbe potuto essere e in un momento in cui il recupero è fondamentale (e quando i dettagli possono fare la differenza) potrebbe essere un fattore da sfruttare".