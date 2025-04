"Oggi l’Inter, attraverso il suo allenatore Inzaghi, non si nasconde. E’ giusto giudicare la singola partita, ma non per questo mettere necessariamente in discussione tutto il resto. I tifosi sognano il triplete e sono terrorizzati dall’idea di non vincere nulla. Com’era il proverbio “chi troppo vuole, nulla stringe”. Ma l’Inter sta cercando di cambiare il punto di vista: perché rischi di non vincere anche se scegli soltanto un focus. Perché vincere a prescindere non è facile e non è neanche scontato. Vincere invece aiuta a vincere. L’Inter in questo periodo si esalta, ha costruito la sua stagione per poter giocare queste partite così importanti. Ogni squadra - oggi - pagherebbe per essere nella condizione dei nerazzurri. In corsa per tutto e la convinzione davvero di poter arrivare in fondo. Questa squadra sa di essere forte, si è convinta di essere forte, ha dimostrato di essere forte. Ed è un processo che non è scontato".