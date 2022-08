Marchetti: “L’Inter ha scelto di intervenire poco: ecco perché. Ora prenderà…”

"L'Inter ha fatto una scelta di intervenire poco, perché convinta che l'organico fosse di tutto rispetto nell'undici titolare, e di allargare la rosa. Ha comprato 5/6 giocatori: c'è un Lukaku in più, che è un titolare, poi una serie di giocatori in ruoli in cui l'anno scorso si sentiva scoperta come il vice Brozovic, l'esterno destro, il vice Calhanoglu. Prenderà un difensore".