Per definire il futuro di Ademola Lookman servirà ancora un po' di tempo. Sull'asse Milano-Bergamo in questo momento vige il silenzio, che è strategia in attesa di nuovi contatti per tentare di definire l'affare. Le parti coinvolte si giocano le loro carte, sperando di fare i propri interessi. Ne parla anche Luca Marchetti, noto giornalista di Sky Sport, nel suo editoriale per TMW:
Il pensiero del giornalista sulla telenovela di mercato che tiene in apprensione i tifosi di Inter e Atalanta
"Lookman è l’ultimo braccio di ferro dell’estate. Jashari è ormai rossonero, ma la partita per l’esterno nigeriano è ancora caldissima. L’Inter ha presentato la sua offerta, l’Atalanta l’ha respinta, forte di una promessa che – secondo il club – vale solo per l’estero. L’Inter ha il sì del giocatore, ma oggi deve ragionare anche sul piano B. E Lookman, nel frattempo, non si presenta più agli allenamenti. Una sfida a tre, ognuno con qualcosa da perdere: l’Inter rischia di saltare la sua prima scelta per il ruolo, l’Atalanta rischia di tenersi un giocatore scontento per mesi, il giocatore rischia di bruciarsi una stagione intera, con tanto di Coppa d’Africa alle porte".
