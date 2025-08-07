"Lookman è l’ultimo braccio di ferro dell’estate. Jashari è ormai rossonero, ma la partita per l’esterno nigeriano è ancora caldissima. L’Inter ha presentato la sua offerta, l’Atalanta l’ha respinta, forte di una promessa che – secondo il club – vale solo per l’estero. L’Inter ha il sì del giocatore, ma oggi deve ragionare anche sul piano B. E Lookman, nel frattempo, non si presenta più agli allenamenti. Una sfida a tre, ognuno con qualcosa da perdere: l’Inter rischia di saltare la sua prima scelta per il ruolo, l’Atalanta rischia di tenersi un giocatore scontento per mesi, il giocatore rischia di bruciarsi una stagione intera, con tanto di Coppa d’Africa alle porte".