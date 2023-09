Marchetti: “Inter, con la Real Sociedad ci si aspettava i 3 punti. Paradossalmente…”

Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, Luca Marchetti ha commentato il pareggio dell'Inter contro la Real Sociedad. La squadra di Inzaghi ha sofferto il pressing degli spagnoli, ma alla fine è riuscita a portare a casa un punto. "L’Inter tira un gran sospiro di sollievo. Il derby di Milano sembra non aver fatto male (nell’animo) soltanto ai milanisti! La prestazione nerazzurra paragonata a quella di sabato pomeriggio sembra un altro sport. O un’altra squadra".

"Certamente merito della Real Sociedad che ha giocato davvero bene fino al 75esimo, ma l’Inter non riusciva proprio a venire fuori, a rendersi pericolosa. E’ riuscita a segnare al primo vero tiro in porta e grazie a una giocata di Barella e Lautaro. Avrebbe avuto anche la forza di ribaltarla addirittura. E paradossalmente torna in Italia con un po’ di rammarico. Inzaghi durante la partita le ha provate tutte per svegliare l’Inter dal torpore".