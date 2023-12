Marchetti: “L’Inter doveva osare di più, ora la strada potrebbe essere durissima”

"Bisognava osare di più? Probabilmente sì. La sensazione è che le scelte di Inzaghi nei due scontri diretti, abbiano tenuto conto anche degli impegni ravvicinati e la necessità di fare turnover ha esplicitato - probabilmente - l’obiettivo principale dell’Inter in questa stagione. Con la qualificazione in tasca, visto chi si è qualificato come primo, valeva la pena fare uno sforzo in più, perché ora la strada - potenzialmente - potrebbe essere durissima".