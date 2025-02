Sul mercato il Napoli si è espresso in modo chiaro, non c'è stata soddisfazione piena per come è andata. Nei momenti di emergenza è giusto provare cose nuove, credo che possa essere una soluzione quella del 3-5-2, non so se è quella giusta ma potrebbe essere interessante. Adesso c'è da stringere i denti in un momento molto delicato: c'è da affrontare la Lazio di Marco Baroni, e alle porte c'è anche la partita contro l'Inter, che non deciderà il campionato ma darà un bell'indizio”.