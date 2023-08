Marchetti: “Sommer, previsto incontro risolutivo. Ultimo sforzo per Scamacca. Il difensore…”

La soluzione è sempre a metà strada e si sta già lavorando per ammorbidire le posizioni. Scamacca vuole chiudere, il West Ham non ha molte altre soluzioni e quindi serve soltanto pazienza. Poi si penserà anche al difensore (Demiral è un’opzione da ultimi giorni) e al secondo portiere (Bento è stato proposto ma i termini economici non sono buoni; Trubin resiste, così come Audero) e si andrà alla definizione anche di Samardzic. In attesa di capire cosa succederà con Gosens: nel caso di partenza è pronto, da tempo, Carlos Augusto.