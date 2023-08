L'Inter lavora per consegnare il prima possibile a Inzaghi il portiere svizzero e anche per affiancargli un altro giocatore

Non solo l'attaccante, il mercato dell'Inter ha un priorità ed e quella dei portieri. Ceduto Onana, l'Inter non ha ancora consegnato a Inzaghi il portiere titolare della prossima stagione. Sarà Sommer e si spera possa arrivare a breve, ma manca anche il vice.

"Sommer, che ieri ha giocato con il Bayern, ma che l'Inter lavora per avere sabato a Milano, i dirigenti sono in pressing anche per il vice dello svizzero. L'idea Trubin, corteggiato dal Benfica, è sempre viva", riporta La Gazzetta dello Sport.