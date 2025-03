Marelli: “Gol tolto a Lautaro? Contatto molto leggero. Rosso Ederson inevitabile perché…”

Doppio giallo di Ederson? Inevitabile e spiego: primo giallo per proteste plateali, fallo non c’era di Thuram, c'è angolo per l'Inter ma Ederson protesta platealmente. Dopo c’è l’applauso, visto da tutti, Massa non poteva fare nulla se non ammonire. Da 4/5 anni è giallo e non rosso, Massa non poteva fare altro con l’applauso per regolamento.