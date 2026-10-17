Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Manca un rigore netto all'Inter nella gara contro il Bologna. Lo spiega Luca Marelli, che fa retromarcia rispetto alle parole dette durante la gara: "E' un errore di Doveri e anche mio: dai primi replay non sembrava esserci un contatto o sembrava molto leggero, invece si nota nettamente il contatto di Darmian sulla caviglia di Thuram.

Getty Images

Il contatto è molto evidente sulla caviglia sinistra di Thuram: è sicuramente negligente, non ha enorme intensità ma è in piena velocità e quando viene toccato sul piede d'appoggio è rigore. Nessun problema ad ammettere che sembrava molto accentuato anche se la simulazione era un errore di Doveri, ma avendo visto i replay, il VAR avrebbe dovuto richiamarlo per revocare il giallo e dare rigore all'Inter. Abbiamo visto tutti il contatto evidente. E' stata una negligenza di Darmian".