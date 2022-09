Fallo di Theo su Dumfries, Marelli: “Legittimo che ci possano essere discussioni perché…”

Dagli studi di Dazn, Luca Marelli ha commentato il contatto tra Theo Hernandez e Denzel Dumfries nel secondo tempo. Il giocatore nerazzurro subisce fallo dal rossonero già ammonito, ma Chiffi lascia correre. "È un episodio che può aprire legittimamente una discussione sulla decisione da parte di Chiffi. Theo Hernandez superato non si occupa più del pallone ma di Dumfries. Legittimo che ci possano essere discussioni perché in caso di fischio ci sarebbe stata l'ammonizione automatica per azione potenzialmente pericolosa dato che Dumfries non avrebbe avuto più nessuno sulla fascia. Il Var è tagliato fuori dato che può intervenire solo per espulsioni dirette".