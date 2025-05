"Mano di Spinazzola? Il tocco di braccio c'è stato, sui social sta circolando un'immagine che dimostrerebbe un tocco di petto ma, con la nostra lente, abbiamo dimostrato che il tocco col braccio c'è stato ma non è punibile, è un tocco dopo un pallone inaspettato. Spinazzola aveva le braccia in posizione naturale, il pallone gli arriva in modo totalmente inaspettato. Il braccio non si muove, Valentini invece ha una mano che si muove verso il pallone, Spinazzola no, non può stare come una statuina, non c'è un movimento verso il pallone, ecco perché il tocco di braccio non è punibile"