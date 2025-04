Durante il post partita di Dazn, l'ex arbitro Luca Marelli ha commentato il mancato rigore non assegnato all'Inter per fallo su Bisseck

"La trattenuta di Ndicka è chiara. Se l'attaccante si aiuta a sua volta ostacolando l'avversario si lascia correre. In questo caso Bisseck non compie nessuna manovra per ostacolare Nidcka. Trattenuta inizia dal dischetot fino a quando il pallone arriva nei pressi dei due giocatori. Nessun azione a ostacolare il romanista, solo lui che trattiene Bisseck. Per me è un rigore piuttosto chiaro, trattenuta lunga e prolungata, Var sarebbe dovuto intervenire perché la trattenuta è stata mal valutata da Fabbri, Ndicka ha usato due mani per trattenere Bisseck.