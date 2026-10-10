Ha fatto discutere il rigore assegnato da Feliciani al Napoli per un contatto leggero tra Cittadini e Hojlund. Dagli studi di Dazn, Luca Marelli sottolinea l'errore dell'arbitro nel fischiare fallo a favore della squadra di Allegri. "In presa diretta sembrava poco, rivisto a mio parere non c'è calcio di rigore. C'è qualche contatto, ma non c'è un movimento verso l'avversario da parte del difensore, c'è solo un tocco fra le gambe, ma attenzione, se ogni tocco tra le gambe in area si fischia rigore, rischiamo di trovarci in situazioni molto complicate".

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"Tra l'altro viene avallato dal Var e qui ci sarebbe un bel discorso da fare sul Var che poteva intervenire ma c'è un problema. Se si viene alzata molto la soglia di intervento del Var per qualunque occasione per la quale è prevista, è chiaro che is alza anche l'intervento Var per togliere qualcosa che è stato assegnato. Un contatto c'è stato e pertanto probabilmente sarebbe rimasta la decisione di campo. Il punto è che questo rigore è fuori dalla linea che è stata intrapresa da Orsato, è difficile trovare un motivo per cui il Var non sia intervenuto per un rigore che per me non doveva essere dato".