Maresca: “Napoli candidato allo scudetto insieme a Inter e Milan. Qualche giocatore…”

Intervistato da Il Mattino, Enzo Maresca ha parlato della lotta scudetto e della scelta del Napoli di puntare su Rudy Garcia: "Gli azzurri restano una delle candidate al tricolore insieme all’Inter e al Milan. Qualche giocatore potrebbe avere la pancia piena? Condivido se si parla per chi ha trionfato parecchie volte. Ma nel caso del Napoli non penso che i ragazzi siano già appagati. Invece. Non lo vedo affatto un pericolo".

"Garcia? Se la scelta è caduta su di lui significa che è stato considerato all’altezza della situazione dal club di De Laurentiis. È chiaro che avrà bisogno di tempo per farsi conoscere. Logicamente non è facile sostituire Spalletti per ciò che ha fatto. Pure perché la gente non dimentica ed alla prima opportunità storta scattano i paragoni”.