Intervenuto negli studi di Sky Sport 24, Massimo Marianella ha fatto le sue personali previsioni per la vittoria della Champions League:

"Manchester City e Real Madrid favorite per la Champions? Sono tre le favorite, ma non sono le sole. Io ci metterei anche l'Arsenal, che è una squadra molto forte, ma anche l'Inter è fra le squadre che possono ambire a vincere il trofeo. C'è anche il Bayern Monaco, anche se non attraversa un momento felicissimo".