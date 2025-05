Flick fa un errore clamoroso: veramente si difende così al 93’ in una semifinale di Champions? Flick manda in campo Lewandowski per farlo partecipare alla festa della squadra. Io l’ho letta così e ne sono abbastanza sicuro. Per come difende dopo, è incredibile. Tutto questo non deve levare nulla all’impresa straordinaria dell’Inter, ottenuta con umiltà e voglia rabbiosa.