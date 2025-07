"Nkunku a me piace tantissimo ma è un giocatore che non ha un ruolo ben definito, certamente non è una prima punta ma può giocare come punta centrale di movimento anche se non è il suo ruolo. E' un giocatore offensivo, può partire largo, meglio a sinistra che a destra, può giocare come punta di riferimento davanti ma meglio se va a cercare spazi dietro o a fianco, per l'Inter sarebbe una grande scelta, parliamo di un grandissimo giocatore. Lui è il giocatore fa riflettere, dopo, il PSG sugli errori. Nasce e cresce nel settore giovanile, vince col PSG e non viene tenuto e viene sacrificato all'altare di Messi, Neymar, Ramos. In Francia si sono interrogati sulla scelta, se per la proprietà era più sexy un giovane di talento come Nkunku o mettere in vetrina figurine meravigliose. Questa riflessione ha portato poi all'arrivo di Luis Enrique che ha vinto il Triplete".