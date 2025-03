In studio a Sky Sport, il noto giornalista Massimo Marianella ha parlato così della scelta Igor Tudor in casa Juventus

In studio a Sky Sport, il noto giornalista Massimo Marianella ha parlato così della scelta Igor Tudor in casa Juventus :

“Tudor per 3 mesi è un po’ come quando noi prendiamo l’albergo con la cancellazione gratuita… È un bravo allenatore, ma curiosamente a volte è andato via per problemi caratteriali. Ora mi aspetto che ripartirà dalla difesa a 3 e rimetterà Vlahovic al centro dell’attacco, questo mi attendo.